Il quiz-show condotto da Marco Liorni, Reazione A Catena sta conquistando il pubblico del palinsesto estivo della Rai. Il gioco che mette a confronto squadre nell’ardua sfida dell’associazione di parole ha dalla scorsa settimana dei nuovi campioni, I Ferri Corti.

I tre concorrenti si sono guadagnati il titolo nel corso della puntata del 26 luglio. Un titolo che si tengono stretti con le unghie e con i denti, anche se ancora non sono riusciti a vincere la somma in denaro.

Campioni in carica

I Ferri Corti sono riusciti a battere la squadra dei I Sardi In Alto, che sono riusciti a mantenere lo status di campioni in carica solo per pochissimo tempo.

“Ci siamo divertiti molto! Avremmo preferito vincere qualche soldo, ma non fa niente. Va benissimo anche così… ora torniamo a lavorare” hanno commentato i concorrenti provenienti dalla Sardegna Paolo, Enrico e Claudia .

A soffiare il titolo sono proprio I Ferri Corti, che però quella sera non riuscirono a portare a casa il montepremi, dal momento che nel gioco di associazioni logiche di parole si sono persi l’ultimo passaggio tra “Confronto” e “Argine”, perdendosi però il termine “Parallelo”. “Peccato…” ha commentato il padrone di casa Marco Liorni. “Comunque siete stati bravi e siete i nostri nuovi campioni!

“.

Il tifo di Varese

Oggi, il tifo per I Ferri Corti si rinnova. Loro sono Andrea Gattuso, Alessandro Anglicano e Marco Tadiello , amici nella vita e colleghi sul lavoro. I tre membri della squadra, infatti, sono tutti giovani chirurghi vascolari specializzandi, originari di Varese.

La cittadina in questi giorni ha non perde un appuntamento della trasmissione di Rai 1 delle 18.45, per poter sostenere i campioni carica. Intanto i tre idoli dello show in vista a Napoli salutano il pubblico dalla loro pagina Facebook. La domanda resta una: riusciranno a portare a casa il montepremi questa volta?