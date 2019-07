Rivolta nel carcere di Altamira, nello Stato settentrionale di Parà, in Brasile. Le autorità locali parlano di 52 detenuti morti, di cui 16 decapitati.

Scontro in carcere

Sembra che lo rivolta sia nata per uno scontro tra fazioni rivali. A raccontare tutto un portavoce del sistema penitenziario: “È uno scontro tra membri di fazioni rivali. Due guardie erano state prese in ostaggio ma sono state già liberate“. Tutto è iniziato alle 7, ora locale, le 12 in Italia. Online si trova il video trasmesso da SBT Altamira che mostra un denso fumo nero e delle fiamme all’interno della prigione con persone sedute sul tetto di un edificio.

Le autorità penitenziarie hanno rivelato che ora 46 detenuti saranno trasferiti in altre carceri, 10 andranno in strutture federali più rigorose.

Guarda il video