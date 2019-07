Riflettori puntati su Nathalie Caldonazzo, ex di Massimo Troisi, in questi giorni. La showgirl è stata ospite al Premio Charlot, a Salerno, dove ha riportato alcune informazioni su Maria Grazia Cucinotta ai tempi del casting del film Il Postino.

Non si finisce di parlare della Caldonazzo, però. Presto infatti la rivedremo sul piccolo schermo, per un programma amatissimo dal pubblico di Mediaset.

La stoccata alla Cucinotta

È suonata come una stoccata la rivelazione che la Caldonazzo ha fatto durante il Premio Charlot, sull’attrice Maria Grazia Cucinotta. Nathalie ha svelato la verità sulla scelta di Troisi, alla regia del suo ultimo film, per la sua protagonista.

Ebbene fu proprio la sua fidanzata, Caldonazzo, a suggerire il nome della Cucinotta, che effettivamente si rivelò perfetta per il ruolo e la pellicola, oggi un cult. “Non la volevano” ha raccontato Nathalie durante l’evento. “Il regista non la conosceva, ai casting non la volevano, io ho detto a Massimo: prendi Maria Grazia Cucinotta, fidati di me. Lui mi ascoltò e scelsero lei. Posso dire che una buona parola ce l’ho messa. Non l’ho fatto per amore, l’ho fatto esclusivamente per il film”.

Si rivelò una scelta indovinata, ma la showgirl ci tiene a precisare una cosa: “Nel ruolo che ha interpretato è stata brava, però non la reputo una grande amica.

Infatti non siamo più amiche”. La domandarle che si è posto il pubblico presente non è che una e una soltanto: “Cosa può essere accaduto tra le due al punto da incrinare i rapporti?“. La Caldonazzo non si è sbilanciata a riguardo, lasciando la questione, probabilmente vecchia di anni, avvolta nel mistero.

Presto in TV

Showgirl, ballerina e conduttrice di punta negli anni ’90, Nathalie Caldonazzo sta per rilanciare la sua immagine attraverso la TV contemporanea, preparatevi a vederla spesso su Canale 5.

Alcune indiscrezioni la vorrebbero tra i nomi del nuovo cast di Temptation Island Vip, che quest’anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi.

La scorsa settimana Raffaella Mennoia smentì le voci su alcuni rumors che volevano tra i partecipanti Jeremias e Cecilia Rodriguez con i rispettivi compagni ed altre coppie ritenute troppo social. Nathalie con il compagno Andrea Ippoliti sembre invece fare proprio al caso loro.