Un’estate spensieratissima per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Dal Montenegro ad Ibiza la coppia nata tra le mura del Grande Fratello Vip si sta godendo le vacanze e condite con un pizzico scatti hot, rubati dal settimanale Chi.

Chechu documenta tutto il loro amore sul suo profilo Instagram. Una pioggia di complimenti per lei e il suo Ignazio. Eppure, non manca chi nota in foto un dettaglio che scatena la polemica.

Coccole e “sculacciate”

Cecilia, fasciata nei suoi mini bikini bomba, Ignazio in forma smagliante che mostra gli addominali, formidabile risultato di un anno intero di allenamento. I due si rincorrono sul bagnasciuga, si spruzzano, si abbracciano e si concedono qualche pacca sul sedere.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Fonte foto: Chi

È Chi che li cogli in flagrante nel bel mezzo di una sculacciata. La coppia bollente non si smentisce e si diverte come sempre. Forse è questo che fa di Ignazio e Cecilia una delle storie più glamour e seguite dei social.

Ignazio sculaccia Cecilia. Fonte foto: Chi

La polemica sul mozzicone

E sono proprio i social a tradirli. Cecilia, che posta momenti della loro vacanza, ha pubblicato una foto che la ritrae sul bagnasciuga con un mozzicone di sigaretta tra le mani.

Gli utenti ovviamente hanno notato il dettaglio. E se da un lato c’è qualcuno che apprezza gli scatti in costume e al fianco del suo Moser, “Stupendi, perfetti, meravigliosi…” scrive un follower, dall’altro c’è chi non perde l’occasione di rimproverare l’argentina. “Il mozzicone in acqua… Non si può fumare in mare… in Spagna, sì?“. Questa volta l’amatissima Cecilia si è fatta qualche piccola nemica.