La bellezza di Monica Bellucci lascia sempre a bocca aperta, ma questa volta l’attrice ha veramente incantato tutti con uno scatto in costume sulla copertina di Madame Le Figaro postato sul suo profilo Instagram. Ma la grande attrice italiana ha anche condiviso un altro scatto che ha lasciato i suoi follower semplicemente a bocca aperta.

Monica Bellucci fantastica in costume

Classe 1964, per Monica Bellucci sembra che il tempo si sia fermato e i due scatti in cui si mostra in costume lo confermano. Con la consueta eleganza che da sempre contraddistingue la sua bellezza, sensuale e allo stesso tempo signorile, Monica Bellucci si è mostrata in costume in modo originale, sfruttando un effetto “vedo – non vedo” indossando una camicia bianca aperta sul costume intero nero che indossava.

La copertina di Madame Le Figaro che la vede protagonista è stata condivisa dalla celebre attrice sul suo profilo Instagram.

Lo scatto è del fotografo Thiemo Sander. Tra i commenti che si leggono sotto la foto c’è anche quello di una persona che non ha potuto far a meno di esprimere il proprio apprezzamento per una donna che sembra non aver fatto ricorso alla chirurgia estetica: “Bellissima Monica Complimenti per la tua bellezza, una vera Donna, non c’è paragone con queste che stanno in TV, tutte rifatte“.

Lo scatto in piscina

La grande attrice internazionale Monica Bellucci ha poi fatto faville pubblicando un altro post su Instagram in cui si mostra in piscina, con un vestito scollatissimo bianco che lascia intravedere il suo décolleté. Monica Bellucci ha scritto in inglese nella didascalia della foto: “Auguro a tutti una felice estate“.

Anche sotto questo scatto non potevano mancare commenti di apprezzamento, c’è chi ha commentato lo scatto con un cuoricino, mentre in tantissimi hanno scritto un semplice “meravigliosa“. Infine, c’è anche chi ha scritto: “Bellezza senta tempo“.