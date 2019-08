Si è spento il fratello del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a Roma, questa mattina. Il Primo cittadino ieri aveva annullato tutti gli impegni per stare accanto a suo fratello Antonio.

È morto Antonio Orlando

Come riferiscono fonti locali, già ieri, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando era partito dalla Sicilia per recarsi a Roma, dove si trovava il fratello, per stargli accanto, forse preoccupato per le condizioni di salute del congiunto. Antonio Orlando pare fosse affetto da molto tempo da una malattia incurabile e sembra che le sue condizioni siano improvvisamente precipitate ieri. Stamattina, all’alba, è avvenuta la tragica scomparsa: Antonio Orlando è deceduto.

Da ieri, annullati tutti gli impegni istituzionali del sindaco

Ieri, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando aveva annullato tutti gli impegni istituzionali, compresa anche una conferenza stampa convocata per oggi pomeriggio su alcune questioni spinose che riguardano il Comune che governa, ovviamente con lo scopo di raggiungere il fratello a Roma. Sembra che la sua presenza non sia riuscita purtroppo ad alleviare la sofferenza del fratello Antonio e, infatti, oggi so è diffusa la notizia della scomparsa di Antonio Orlando causata da una grave malattia che lo affliggeva già da molto tempo.