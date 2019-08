Ieri doveva essere una tranquilla giornata di relax al mare, invece si è improvvisamente trasformata in tragedia. A Grandview Surf Beach, a nord della città californiana di San Diego, una grossa fetta di scogliera è crollata dal nulla sulla spiaggia. Stando a quanto riporta l’Abc, il blocco di roccia caduto sui bagnanti sarebbe più o meno delle dimensioni e del peso di due automobili. Tant’è che non ha lasciato scampo ad alcune persone: i morti accertati sono già 3. Un altro paio di feriti e tanta paura per i testimoni del crollo.

3 morti accertati e almeno altri 2 feriti nel crollo della scogliera

I bagnini presenti sul luogo hanno immediatamente individuato e recuperato la prima vittima.

Il crollo sarebbe avvenuto intorno alle 3 del pomeriggio di venerdì, riporta l’Huffpost. Per le altre due vittime invece si è dovuto attendere l’intervento di una squadra di soccorso del San Diego County Departement. Questa, insieme a dei cani da valanga addestrati a trovare segnali fra le macerie, ha recuperato gli altri due sfortunati che si trovavano sul bagnasciuga proprio sotto il punto del crollo. Estratti dalle macerie in gravi condizioni, non ce l’hanno fatta e sono morti durante il trasporto in ospedale. Almeno altre due persone sarebbero rimaste ferite nell’impatto.

Una zona della California soggetta a frequenti frane da erosione

La spiaggia teatro della tragedia, la Grandview Surf Beach, si trova a ridosso della Sandstone Cliffs, nelle quali è in corso da diversi anni un fenomeno di forte erosione. Nel 2000 un caso analogo, ricorda La Stampa, aveva visto la morte di una donna sulla spiaggia, schiacciata dalla roccia erosa mentre guardava il marito surfare. La spiaggia di Granview si trova all’interno della città di Encinitas, un sobborgo a nord di San Diego. A Encinitas si trovano spesso cartelli che ricordano di fare attenzione alle frequenti frane della zona.

Proprio per questo motivo, turisti e residenti vengono avvisati di non stare troppo vicini alla scogliera.