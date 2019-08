Heidi Klum è l’intramontabile ex top model che ancora una volta ha detto sì all’amore. Stavolta il fortunato è Tom Kaulitz, frontman dei Tokio Hotel, sposato civilmente a febbraio ma con cui ha voluto celebrare le nozze in un paesaggio d’eccezione. La conduttrice è infatti convolata a nozze sullo yacht di Aristotele Onassis, il Christina O, dove lo stesso armatore sposò Jackie Kennedy, a poche miglia dall’isola di Capri.

Il romantico matrimonio di Heidi Klum e Tom Kaulitz

Il mare, l’isola di Capri e lo yacht più famoso della storia: questa la cornice delle nozze di Heidi Klum e Tom Kaulitz. La coppietta è arrivata a Napoli qualche giorno prima per una luna di miele sospettata di nascondere un secondo matrimonio.

Così è stato, la modella 47enne ha detto di nuovo sì al cantante, di 17 anni più giovane. Il primo matrimonio, a febbraio, è stato tenuto segreto, fino a quando la notizia è trapelata mesi dopo.

Quest’ultima cerimonia è stato celebrata a bordo del Christina O, dove oltre alla ex First Lady degli Stati Uniti, Jackie Kennedy, e all’armatore greco, hanno trovato la cornice perfetta per il matrimonio anche Grace Kelly e Ranieri di Monaco. Un’imbarcazione da sogno, che aveva conquistato anche la sfortunata Maria Callas, e su cui si sono imbarcate personalità come Marilyn Monroe, Liz Taylor, Frank Sinistra ma anche Winston Churchill e John Kennedy.

Vacanze napoletane per l’ex top model

Heidi Klum si è concessa delle vacanze napoletane in tutto e per tutto con il marito. Su Instagram ha immortalato il tour nei negozi di limoncello e la sortita al ristorante Paolino Capri, molto caratteristico per l’ubicazione in un campo di alberi di limone e molto amato dalle star in vacanza sulla suggestiva isola.

Insomma, alla faccia di chi diceva che non sarebbe durata, Klum si mostra felicissima insieme al nuovo amore, anche se con la modella non si può mai dire.

Le sue storie romantiche sono state piuttosto movimentate, come dimostrano i tre matrimoni precedenti, ma speriamo per lei che stavolta il sì sia davvero per sempre.