Paura questa mattina all’alba al Policlinico di Milano dove si è sviluppato un principio d’incendio vicino al reparto di terapia intensiva neo-natale. I bimbi ricoverati sono stati evacuati, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco.

Incendio al Policlinico

Attimi di paura intorno alle 5 di questa mattina quando nel Policlinico di Milano si è sviluppato un principio d’incendio forse causato da un cortocircuito. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi del reparto di terapia intensiva pre-natale. 23 i bambini ricoverati che sono stati allontanati immediatamente dalla zona.

Le operazioni di soccorso e spegnimento sono state prontamente attivate, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in poco tempo.

I bimbi stanno bene

I piccoli ora sono ricoverati nel reparto di terapia intermedia e stanno tutti bene, solo un grande spavento. Il direttore generale dell’ospedale Ezio Belleri ha fatto sapere che tutte le procedure interne sono stante prontamente attivate e hanno funzionato perfettamente “così come i protocolli di sicurezza messi in atto dal personale”. Anche il direttore generale conferma che nessuno tra pazienti e operatori ha riportato ferite, anche alla struttura non si denotano danni rilevanti.

Il direttore generale ha fatto sapere che saranno passate in rassegna le apparecchiature mediche presenti nella stanza per capire cosa sia successo e “per scongiurare che i dispositivi anti-incendio possano averle danneggiate”.

Tutte le attività cliniche sono tornate alla normalità.