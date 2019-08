Morire e non esserne informati? A Carolyn Smith è successo veramente. Pare infatti che sia circolata erroneamente la notizia della morte della Giudice di Ballando con le Stelle, e che la stessa si sia ritrovata a dover fare una spiacevole rettifica.

Ha ricevuto messaggi molto allarmati

Appena ha cominciato a diffondersi l’assurda notizia della sua morte, Carolyn Smith ha iniziato a ricevere allarmantissimi messaggi e mail che le chiedevano…di confermare la sua morte. Ovviamente, il suo primo pensiero è stato quello di rassicurare i suoi fan: malata sì, morta no! Con un messaggio molto ironico, la Smith ha subito rassicurato tutti: “Mi stavo preoccupando che mi fosse successo qualcosa… sono sempre l’ultima a sapere le cose”.

Viva e in lotta con la malattia

Addirittura, la giudice si sarebbe trovata a confortare una signora in mezzo alla strada: “Una signora mi ha detto quando mi ha visto: MENO MALE CHE SEI VIVA! Perché ha letto che ero morta!”. Certo, a livello di salute per Carolyn Smith c’è ancora da lavorare, come dice lei stessa nel video: “Ho dolori, devo fare le cure, ma son qua! Son viva, sto bene! Viva, viva viva!“. L’artista non ha mai smesso di lavorare: poche sere fa è stata ospite d’onore alla decima edizione de La Notte delle Stelle all’Arena di Furci Siculo, esperienza alla quale si è sentita lusingata di partecipare.

