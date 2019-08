Splendide notizie per la modella serba Nina Senicar: l’ex naufraga aspetta dal compagno americao il suo primo bambino. A lanciare lo scoop è il settimanale Spy, che svela i dettagli sulla gravidanza, ormai al quinto mese, e su Jay Ellis, l’uomo che da 4 anni è al fianco della bella Senicar.

La Senicar, 33 anni, nasce come showgirl, ma insegue e corona il sogno di attrice negli States. Ora al suo curriculum si aggiunge la voce di mamma, chissà come si rivelerà in queste vesti.

Nina Senicar, il ricordo dell’Italia

In Italia Nina Senicar ha tantissimi ricordi, non solo professionali, ma anche sentimentali.

Per un anno, infatti, la Senicar ha vissuto una storia d’amore con Marco Borriello, ma le è stato accreditato anche un flirt con Eros Ramazzotti. Infine, come molti sapranno, ha avuto una liaison anche con Ezio Greggio.

In tv, oltre che nell’edizione del 2010 dell’Isola dei Famosi, il pubblico italiano ricorda la Senicar in programmi come Veline e Velone, ma anche al fianco di Teo Mammuccari in Distraction. Ma negli anni la bella serba ha rincorso e realizzato il sogno di diventare attrice. Ha cominciato a muovere i passi in Italia con la sit-com Camera Caffè con Luca e Paolo, passando per il cinema nel film di Paolo Ruffini, Tutto Molto Bello, fino ad approdare qualche anno fa in teatro con Questo Non È Paese, uno spettacolo di Francesco Apolloni.

In Italia, alla Bocconi di Milano, inoltre ha conseguito la sua laurea in Management della Cultura, Arte e Spettacolo.

Il sogno americano

Dal 2012 però Nina vive negli USA, di preciso a Los Angeles, dove coltiva il sogno di sfondare nel grande cinema americano. È approdata ad Hollywood, con il film Papillon, al fianco di Charlie Hunnam e Rami Malek, fresco di Oscar.

Cinque anni fa ha cominciato la sua relazione con l’attuale compagno Jay Ellis, da cui aspetta il suo primo bambino.

Del piccolo ancora non si conosce il sesso, ma al quinto mese mamma Nina è un vero schianto, davvero raggiante.