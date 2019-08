Teo Teocoli, problemi di salute per l'attore, salta lo spettacolo

C’è ansia tra i fan di Teo Teocoli. Sono state infatti annullate alcune date dello spettacolo del comico per problemi di salute. Dal profilo ufficiale dei fan di Teo però arriva la presunta spiegazione: l’attore avrebbe infatti la bronchite e bisogno di alcuni giorni di riposo per un pieno recupero. Di ieri il video di Teo Teocoli che ringrazia, con il suo immancabile sorriso, tutte le persone preoccupate e che assicura di stare bene.

Teo Teocoli malato ringrazia e si scusa con i fan

A fare i conti con i problemi di salute di Teo Teocoli sono tutti i fan che avevano acquistato il biglietto per la date di Ostuni (BR), Lignano Sabbiadoro (UD) e Santa Severa (RM).

L’attore è stato infatti costretto ad annullarle a causa delle proprie condizioni di salute.

Per arginare la preoccupazione dilagante, Teo Teocoli si mostra in video in un post pubblicato sulla pagina Facebook di Giugrà solo eventi di qualità, e ripostato sulla fanpage del comico. “Grazie dell’interessamento – dice – Mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata, anche per le serate che purtroppo sono già saltate e che salteranno. Grazie per la solidarietà e benevolenza“. Il comico, anche se pallido e coperto da occhialoni neri, sembra in ripresa e parla di “intoppo” che non era mai capitato in 20 anni di spettacoli.