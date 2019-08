La campionessa italiana Alessia Zecchini ha battuto il record mondiale di apnea arrivando a -112 metri di profondità durante la Caribbean Cup in Honduras che prelude l’inizio – che avverrà domani – del Mondiale. Un record strappato all’atleta slovena Alenka Artnik che era scesa fino a -111 metri.

La campionessa punta all’oro nel Mondiale

Il record mondiale in apnea nella specialità assetto costante con monopinna non è l’unico detenuto dalla campionessa Alessia Zecchini. Infatti, nella specialità free immersion l’atleta italiana 27enne ha un importante primato italiano che è quello dei -94 metri. Ma è proprio 4 giorni fa che la campionessa ha fatto sognare tutti raggiungendo un altro record mondiale importante in assetto costante senza attrezzi: l’atleta azzurra è riuscita ad arrivare -73 metri, a fronte del precedente primato di -70.

Proprio con queste parole trionfanti su Facebook l’atleta aveva commentato il traguardo raggiunto il 2 agosto: “Nel primo giorno della Caribbean Cup ho fatto il primo record mondiale della gara!!!“.

Ora il record raggiunto in assetto costante con monopinna rende la campionessa detentrice di ben 2 record mondiali in 4 giorni. A parte queste 3 specialità, al Mondiale ci sarà anche quella dell’assetto costante con pinne. Dopo il trionfo alla Caribbean Cup nel mare di Roatan in Honduras, sono tante le attese con cui la campionessa si appresta ad affrontare il Mondiale che la vedrà gareggiare a partire da domani.

Il record di apnea di Alessia Zecchini

Alessia Zecchini ha commentato l’importante record mondiale che ha raggiunto in apnea in assetto costante con monopinna. La sub 27enne originaria di Roma prima di sbaragliare tutti nella competizione di oggi aveva come primato i -107 metri. Come riporta Il Messaggero, Alessia Zecchini ha commentato con queste parole la sua impresa che l’ha portata a conquistare i -112 metri di profondità: “Un tuffo difficile, c’era corrente, un tuffo lunghissimo, ma sono riuscita a realizzare un’impresa davvero notevole.

Adesso posso pensare al Mondiale serena e andare alla conquista delle medaglie più che dei record mondiali“.