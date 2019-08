Un 27enne di Leida (Olanda) è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali e maltrattamenti su minore dopo la segnalazione di decine di utenti sui social. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani locali, tra cui De Telegraaf, le violenze sarebbero state trasmesse in diretta su Facebook accendendo il riflettori sul caso. Alcuni dettagli delle sequenze hanno permesso alla polizia di individuare l’abitazione in cui si sarebbero consumati gli orrori denunciati da chi ha visto il filmato in streaming, condiviso in un gruppo grazie al quale sono scattate le prime indagini.

Bimbo abusato in diretta Facebook

La polizia di Leida, in Olanda, ha arrestato un uomo di 27 anni che ora è indagato per abusi e maltrattamenti su minore.

Secondo quanto riferito dai media locali, le indagini sarebbero scaturite dalla segnalazione di alcuni utenti che si sarebbero imbattuti in un terribile filmato online.

L’arrestato avrebbe trasmesso le violenze in diretta su un gruppo Facebook, e alcuni particolari del video avrebbero permesso alle autorità di risalire alla localizzazione della casa in cui, poche ore più tardi, il 27enne è stato fermato.

Il contributo di quanti hanno assistito a quelle terribili immagini si è rivelato fondamentale per il tempestivo intervento.

L’indagato è un parente del minore

Le telefonate alla polizia si sono moltiplicate nel giro di pochi minuti, inducendo gli inquirenti ad approfondire il tenore delle segnalazioni fino all’arresto del presunto responsabile degli abusi.

Stando a quanto emerso, il 27enne non risulterebbe residente in quell’appartamento ma sarebbe un parente del bambino. Il piccolo, trovato dagli agenti all’interno della stessa abitazione, è stato affidato alle cure di un team di psicologi e il suo racconto potrebbe fornire ulteriori elementi utili ai fini dell’indagine.

Secondo quanto riportato dalla stampa olandese, il minore sarebbe in buone condizioni e non avrebbe riportato lesioni, ma le attività investigative potrebbero portare alla luce altre drammatiche sfumature della vicenda.

Non è ancora chiaro se questo sia l’unico episodio riconducibile al 27enne arrestato.