Anche il nome di Alessia Marcuzzi figura nell’elenco di quanti sostengono di aver avvistato oggetti volanti non identificati. La conduttrice ha svelato un aneddoto del suo passato che riguarda proprio gli Ufo, ripercorrendo quell’esperienza con lingua vivida. Il racconto, tra le colonne del settimanale Oggi, ha aperto le porte su una declinazione del suo vissuto che nessuno si aspettava e che non può fare a meno di affascinare i fan.

Alessia Marcuzzi e il suo incontro con gli Ufo

Era ancora una bambina, ma quel ricordo sembra essersi impresso nella sua memoria in modo indelebile, al punto da rendere lo scenario del suo racconto quasi ‘palpabile’.

È Alessia Marcuzzi a parlare, intervistata dal settimanale Oggi, ripercorrendo un’esperienza particolarmente suggestiva della sua infanzia.

La conduttrice Mediaset ha rivelato, per la prima volta, di aver avuto un impressionante incontro con oggetti volanti non identificati. In poche parole? Ha visto gli Ufo.

“Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra“. Secondo la sua lettura dell’episodio, sarebbe entrata in contatto con qualcosa di alieno alla dimensione terrestre.

La conduttrice rivela: “Un’esperienza forte”

Tutto sarebbe successo sul litorale romano, dove in quegli anni – a cavallo tra i ’70 e gli ’80 – il numero di avvistamenti apparentemente inspiegabili sarebbe stato notevole.

Alessia Marcuzzi ha definito “forte” la sua straordinaria esperienza, che il tempo e l’ironia di alcuni avrebbero tradotto in occasione di risate e incredulità: “La storia iniziò ad essere romanzata e nel tempo è diventata una gag. Ma mi creda, io gli Ufo penso di averli davvero visti“.

Insomma, nell’entusiasmante storia della conduttrice – che si appresta a guadagnare le redini di Temptation Island Vip al posto di Simona Ventura – c’è posto anche per qualche accento singolare che stuzzica l’appetito di tanti curiosi.