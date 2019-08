Jack Nicholson, vero nome è John Joseph Nicholson all’anagrafe nasce a Neptune in New Jersey, il 22 aprile 1937. Il grande attore ha avuto una vita famigliare particolare e all’età di 37 anni fa una scoperta che gli cambia la vita.

Quella verità venuta a galla troppo tardi

Già famoso e sotto i riflettori, il grande attore scopre infatti che fino a quel momento Ethel, la donna che credeva essere sua madre in realtà era sua nonna.

Il tutto avviene quando Nicholson riceve un giorno una telefonata da un giornalista di Time Magazine che aveva scoperto tutto e lo rivela all’attore; se la madre Ethel in realtà era sua nonna, June che lui credeva essere sua sorella, era in realtà la madre.

Come andò realmente la storia

June, la vera madre di Jack era una ballerina di cabaret che aveva il sogno di fare cinema, rimasta incinta a 17 anni, la madre e il padre decidono di prendersi in carico il figlio Jack e crescerlo come fosse figlio loro e decidono anche di non rivelare nella al piccolo sulle sue reali origini familiari.

L’attore tre volte premio Oscar ha rivelato in seguito di aver vissuto un momento molto drammatico, quando ha scoperto la verità, ma che ha superato piuttosto bene nel complesso.

Jack Nicholson

Fonte: Profilo ufficiale Instagram

L’attore grato alle due donne

Ethel e June all’epoca della scoperta erano già morte di cancro, portando con loro il segreto di famiglia. Ma Lorraine, un’altra sorella dell’attore confermò che era tutto vero. L’attore ha poi in seguito dichiarato la sua stima e profonda ammirazione nei confronti di due donne che sono riuscite a mantenere un segreto così importante e nonostante tutto a fargli vivere una vita ed una infanzia serene.

Jack Nicholson non ha mai avuto rammarico nei confronti delle donne della sua vita, ma solo grande amore e rispetto per un valore spesso dimenticato quello della riservatezza che a volte può salvarti la vita.

La stella di Jack Nicholson sulla Walk of fame