L’approvazione c’è ma solamente per i documenti a favore dalla Tav. Questo l’epilogo della seduta che ha avuto oggi luogo in Senato sulle mozioni in tema di alta velocità. L’atmosfera diventa in breve tempo incandescente: la prima mozione ad essere discussa in aula è quella del Movimento Cinque Stelle contro la Tav, bocciata con 181 voti contro.

Quello che in questo momento ci si domanda riguarda più in generale il governo e l’odore di crisi che inizia ad aleggiare tra le aule del Senato a pochi istanti dalla seduta in tema di Alta Velocità.

È stata bocciata in questi momenti la mozione del Movimento 5 Stelle contro la Tav, mentre sono passate al contrario tutte le altre a favore dell’Alta Velocità, anche quella del Partito Democratico.

Il vicepremier Di Maio ha abbandonato l’aula, mentre il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo ha parlato di responsabilità politiche: “Avere due partiti di maggioranza una che vota in un modo e uno in un altro pone sul tavolo una questione politica. Oggi chi vota no al Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che saranno prese nei prossimi giorni e nei prossimi mesi“.

Di fatto, si apre così una spaccatura importante nel governo su uno dei punti più controversi dell’esecutivo. Maurizio Martina ex segretario del PD commenta: “Un governo diviso su tutto, una maggioranza che si fa opposizione da sola. Sulla #Tav va in scena l’ultimo atto ai danni del Paese. Hanno fallito, ora vadano a casa“.

Un governo diviso su tutto, una maggioranza che si fa opposizione da sola. Sulla #Tav va in scena l’ultimo atto ai danni del Paese. Hanno fallito, ora vadano a casa — Maurizio Martina (@maumartina) August 7, 2019

Il governo gialloverde arriva a questa discussione spaccato, tra la Lega che è pro e il M5S che è contro. La prima mozione, quella del M5S, afferma la sua contrarietà alla realizzazione della Tav facendosi forza anche dell’analisi costi-benefici voluta dal ministro Danilo Toninelli e che darebbe ragione proprio al Movimento.

La mozione pentastellata puntava a promuovere un percorso che avrebbe portato all’adozione “di atti che determinino la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione“. In secondo luogo, la mozione avrebbe permesso che i fondi stanziati per la Tav rientrassero nel bilancio dello Stato e venendo destinati “ad opere pubbliche alternative, maggiormente utili ed urgenti, sul territorio italiano“. La mozione del Pd si riduce ad essere invece una dichiarazione a favore che “impegna il governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria Tav Torino-Lione“.

Ieri il vicepremier Matteo Salvini aveva fortemente criticato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. Parole che trovano oggi la replica proprio di quest’ultimo. Il ministro pentastellato ha affidato al Corriere della sera il suo pensiero sul vicepremier: “Salvini fa il polemizzatore quotidiano. Ma si contraddice da solo. Prima mi attacca, poi nelle sue dirette elogia il lavoro che ho fatto, come i 50 miliardi sbloccati al Cipe o il via libera alla Cuneo-Asti. Come diceva un filosofo, sembra un nano sulle spalle dei giganti che lavorano. Al posto di fare polemiche pensi a indicarci due sottosegretari per il ministero. Abbiamo visto che fine hanno fatto quelli che aveva messo…“.

Come si fa a lavorare così??? pic.twitter.com/ilC8ACcVjt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 7, 2019

A queste parole, nonostante avesse innescato la scintilla dello scontro, risponde a sua volta Matteo Salvini con un tweet: “Gli insulti di Renzi, della Boschi e del PD mi divertono, gli attacchi quotidiani dei 5Stelle mi dispiacciono. Come si fa a lavorare così???“.