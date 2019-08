Kelly McGillis non apparirà nel cast del nuovo Top Gun, secondo e attesissimo capitolo a più di 30 anni di distanza dall’indimenticabile cult anni 80. L’affascinante istruttrice della base californiana Miramar, Charlotte “Charlie” Blackwood ha spiegato i motivi per cui non sarà più al fianco dell’ormai Capitano Pete “Maverick” Mitchell.

Nessun ingaggio per “Charlie”: parla l’attrice

L’astrofisica e istruttrice civile di Top Gun, “Charlie” Blackwood ha dato del gran filo da torcere a tante colleghe quando recitò al fianco di un giovane Tom Cruise nel celeberrimo film del 1986 Top Gun. Un cult difficile da dimenticare così come l’intesa tra i due protagonisti che ha letteralmente fatto impazzire i fan da generazioni.

Ora, 34 anni dopo, il regista Joseph Kosinski ha voluto ripresentare il seguito di una storia avvincente che riporterà lo stesso Tom Cruise nei panni del pilota Maverick Mitchell.

Che fine ha fatto “Charlie”?

Ma che fine ha fatto “Charlie”? La stessa attrice Kelly McGillis, 62 anni, ha raccontato al news magazine televisivo americano Entertainment Tonight le ragioni del suo mancato ingaggio in Top Gun: Maverick, da poco presentato al San Diego Comic-Con.

“Oh mio Dio no. Non l’hanno fatto ne tanto meno penso che l’avrebbero mai fatto. Sono anziana e grassa, ho un look che rispecchia perfettamente la mia età e questo non è ciò che il mondo richiede“ ha confessato McGillis a Entertainment Tonight in risposta al perché non sia stata contattata per unirsi al nuovo progetto.

“Nessuno mi ha chiesto di farne parte“

In merito al prendere parte a qualche evento promozionale, l’attrice di Newport Beach, ha dichiarato: “Sapete, non so come rispondere a questa domanda, perché primo: non è successo, nessuno mi ha chiesto di farne parte; secondo: se e quando accadesse dovrei valutare dove sarò, cosa starò facendo, cosa accadrà…non posso progettare cosa farei o non farei in futuro.

Non ne ho idea, perché non so dove sarò”.

Burrascosi i rapporti con gli ex di Top Gun

“I film sono delle cose strane e bizzarre. Non ho mantenuto i contatti con nessuno. Penso di aver parlato con un paio di persone occasionalmente ma la verità è che i film sono situazioni lavorative strane e bizzarre, perché ci sono un sacco di persone che provengono da ogni parte del mondo”, prosegue la McGillis a proposito dei suoi rapporti con gli altri membri del cast di Top Gun.

Alla notizia che sarà Jennifer Connelly, 48 anni, a ricoprire il ruolo del nuovo amore di Maverick, McGillis si è mostrata gentile e molto felice per lei, nonostante le due non si conoscano affatto. Kelly, ormai, vive lontano dai riflettori da diversi anni, risiede in North Carolina e ama passare il suo tempo con le amate figlie Sonora e Kelsey Tillman.

“ Penso che siano cambiate le mie priorità nella vita – ha dichiarato l’attrice – Non è stata una decisione sofferta quella di andarmene, solamente altre cose sono diventate più importanti. Adoro recitare, adoro quello che faccio, adoro fare teatro ma non so. Per me i rapporti con le altre persone sono diventati molto più importanti del mio rapporto con la fama.“