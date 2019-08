Anche Rosa Perrotta, da poco mamma del piccolo Pietro, nato dall’amore con Pietro Tartaglione, ha al fine ceduto alla tentazione di mostrare una foto del piccolo ai follower.

Qualche tempo fa l’influencer aveva ribadito la sua reticenza ha pubblicare foto del piccolo, allo scopo di tutelare il bambino dalla ferocia del web. Poi, alla fine, è arrivata la foto.

Solo dettagli

È durato qualche post il proposito di celare il volto del piccolo Domenico al grande pubblico di Instagram. All’inizio erano solo piccoli, dolcissimi, squisiti dettagli: una manina, un piedino, una passeggiata in carrozzina.

Insomma, Rosa raccontava la vita del suo bimbo, senza la necessità di mostrarne il volto.

“I social sono anche una valvola di sfogo per le persone veramente cattive che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore” dice qualche tempo fa. “L’ho visto fare con altri personaggi. Fin quando si tratta di me posso difendermi, ma l’idea che qualcuno possa rivolgere energie negative su mio figlio mi manda in bestia. Non so come reagirei“.

Presentazioni ufficiali

Poi qualche ora fa, le presentazioni ufficiali. Rosa cede al desiderio di condividere la sua gioia più grande con il mondo intero e pubblica una foto del piccolo Dodo, con i suoi occhioni neri meravigliosi ed un’espressione adorabile.

Domenico “Dodo” Tartaglione. Fonte foto: Instagram

“Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi“.