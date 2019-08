Uno spontaneo gesto d’affetto da parte del proprio animale domestico si è rivelato estremamente pericoloso. Marie Trainer, originaria dell’Ohio (Stati Uniti d’America), ha dovuto rinunciare per sempre all’utilizzo degli arti superiori ed inferiori a causa di un’infezione provocata dalle effusioni del suo amato pastore tedesco, Taylor. Oggi la donna racconta la sua storia in una clip su YouTube, spiegando quali sono gli avvenimenti, apparentemente di poco conto, che hanno portato ad una simile tragedia.

Un batterio comune, una patologia rara

La vicenda ha inizio nei Caraibi, luogo in cui Marie si trovava in vacanza assieme a suo marito Matthew. La donna stava usando la tessera d’accesso per entrare nella sua stanza d’hotel, quando si è provocata per sbaglio un piccolo taglio sul polso con la stessa card.

Una volta tornata a casa in Ohio, il suo cane, contento di rivederla, non ha resistito nel darle dei baci, che però si sono rivelati fatali: leccando per caso sulla ferita, ha infettato Marie con la sua saliva. Dopo 4 giorni, la signora ha iniziato a sentirsi male, fino ad entrare in shock settico. È stata così trasportata d’urgenza in ospedale, dove è rimasta in coma per 10 giorni. È risultato che la causa fosse un batterio chiamato Capnocytophaga, estremamente comune nella flora orale di cani e gatti, ma potenzialmente pericoloso per l’essere umano.

I medici si dichiarano sorpresi, perché si tratta solitamente di una patologia, già di per sé non comune, causata dai morsi di questi animali: la probabilità di esserne colpiti per via di una leccata era infinitesimale.

La difficile condizione di Marie

L’infezione batterica era ormai entrata in circolo, e per salvare la vita della donna i medici non hanno avuto altra scelta che amputarle gli arti. Marie si è dunque risvegliata dal coma trovandosi in questa condizione. Nel filmato dichiara il suo totale sconforto, soprattutto durante le fasi inziali: “Ora non posso più fare nulla da sola”.

Si sta pian piano riprendendo grazie all’amore e alle cure di Matthew e dei loro figli; dichiara inoltre di non essere in collera con Taylor, e che non smetterà mai di amarla.

(immagine: frame da Youtube/ Inside Edition)