Una tragedia accaduta per amore, quella che ha visto protagonisti due innamorati che erano intenti a baciarsi appoggiati alla ringhiera del Ponte Belen a Cuzco, in Perù, e che sono precipitati giù, morendo entrambi. Il momento della drammatica caduta è stato ripreso in un video che è diventato virale.

La tragedia dei due innamorati

Lo scorso sabato, dopo una serata in discoteca, Maybeth Espinoz (34 anni) e Hector Vidal (36) si sono fermati sul Ponte Belen a scambiarsi qualche bacio. Maybeth si è seduta sulla ringhiera del ponte di Cuzco.

A un certo punto, avvinghiata a Hector, perde l’equilibrio e, rischiando di precipitare all’indietro, istintivamente resta aggrappata al suo fidanzato, nella speranza di salvarsi.

Questione di pochi e attimi e, purtroppo, quell’abbraccio risulterà fatale a entrambi perché tutti e due sono precipitati dal ponte, ancora stretti, facendo un volo di circa 15 metri.

Maybeth è deceduta sul colpo, mentre Hector è morto poco dopo in ospedale. Una tragedia orribile, il video della loro caduta, catturata da una telecamera di videosorveglianza, ha fatto il giro del mondo.

Attenzione immagini forti: