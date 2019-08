Stash dei The Kolors ha reso partecipi i suoi followers di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Il cantante del gruppo partenopeo ha rivelato di aver perso suo zio, Jimmy, una figura importante della sua vita.

La grave perdita dello zio

Stash dei The Kolors ha perso suo zio, una persona a cui era molto legato, come spiega lui stesso. Il cantante ne dà notizia tramite le sue Instagram stories e il perché lo spiega lui stesso: “Scusate se oggi non posto tanto, per me è difficile anche solo fare questa storia però facciamo questo lavoro e bisogna affrontare questi momenti in questo modo secondo me“.

Il cantante e chitarrista ha quindi condiviso il suo dolore per la perdita di suo zio: “Oggi se n’è andata una persona che per me, per la mia famiglia, era molto importante, oggi se n’è andato lo zio Jimmy, il grande zio Jimmy che in un certo senso ha seminato tutto questo, per cui c’è una tristezza particolare“.

Stash dei The Kolors annuncia la perdita dello zio

La prima chitarra regalata dallo zio

Stash ha poi spiegato che la sua carriera musicale è in parte anche frutto della presenza di suo zio nella vita della sua famiglia.

Infatti, il cantante che è anche il chitarrista della band dei The Kolors, ha raccontato che è stato proprio grazie allo zio se ha avuto modo di avere in casa una chitarra: “Lui aveva regalato la prima chitarra a mio papà negli anni ’70 e quindi questo che abbiamo realizzato è anche suo“. Stash ha poi mostrato nelle sue storie proprio la preziosa chitarra che lo zio Jimmy regalò a suo padre a cui il cantante e chitarrista sarebbe tanto legato.