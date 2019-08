Gli appassionati del Grande Fratello, il reality show targato Mediaset, ricorderanno sicuramente Alberto Mezzetti, soprannominato “il Tarzan” per via dei capelli lunghi biondi e il fisico possente. L’anno scorso è stato il vincitore della 15esima edizione del Grande Fratello, inoltre è finito su diversi giornali di gossip in quanto presunto interesse amoroso proprio di Barbara D’Urso, la conduttrice del reality. Tuttavia dopo quella straordinaria vittoria, il successo e la notorietà per Alberto sono iniziati i guai. Si tratta di guai finanziari, infatti l’ex gieffino in un’intervista al settimanale Di Più Tv ha dichiarato di dover far fronte ai numerosi debiti che sua madre ha accumulato negli anni.

Una cifra astronomica da saldare

All’epoca della vittoria il montepremi del reality show, tuttora in onda su Canale 5, ammontava a ben 100mila euro lordi. Il 35enne ha confessato di aver speso una gran parte di quella cifra per saldare il debito che sua madre avrebbe accumulato nel tempo a sua insaputa. “I problemi finanziari sono sempre nella mia testa. Al momento, mi restano da pagare 500mila euro, quasi un miliardo di lire. Le trattative con le banche e con i creditori continuano, la pensione di mia mamma è stata in parte pignorata“. Sconsolato aggiunge: “La maggior parte dei miei guadagni la uso per sanare la situazione”.

Eppure nonostante le avversità l’ex GF non si perde d’animo ed è sicuro che riuscirà a restituire tutto il denaro dovuto: “La strada è ancora lunga, ma ne usciremo”.

Un periodo veramente difficile

Durante l’intervista al popolare settimanale racconta con amarezza il calvario che ha dovuto subire. “Per due giorni interi controllai tutta la contabilità di mia madre e quello che venne fuori fu una situazione devastante: mia mamma aveva accumulato un debito immenso tra spese personali, fatture non pagate ai fornitori, creditori che non avevano onorato gli impegni”.

Come se ciò non bastasse Alberto ha anche scoperto una frode ai danni di un commercialista. Sommando tutti i debiti si arriva ad una cifra esorbitante, ovvero un milione di euro. Dopo il successo, Mezzetti ha deciso di andarsene ed è volato in Brasile. Ora in Sudamerica la sua carriera sta decollando e pare stia avendo più fortuna di quanta è riuscito ad averne qui in Italia.