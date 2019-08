È di questi minuti la notizia di una sparatoria in una moschea vicino Oslo. Al momento le informazioni sono scarne, risultano vittime, persone ferite e un arresto.

I fatti sono accaduti poco fa, una persona ha aperto il fuoco in una moschea nella città di Baerum, non molto lontana da Oslo. A dare l’annuncio la polizia che ha dichiarato che una persona è stata arrestata.

La polizia fa sapere che una persona è stata colpita, ma la gravità delle ferite non sono ancora state rese note.

Una persona è stata arrestata, si tratterebbe di un ragazzo dalla pelle bianca, questo è quanto riporta il quotidiano norvegese Dagbladet.

Al momento non sono state rese note le sue generalità; la polizia è al momento al lavoro per cercare di ricostruire l’accaduto.

One person has been injured in a shooting inside Al Noor mosque in #Norway's 🇳🇴 #Baerum, police said on Saturday, adding that one man had been apprehended.https://t.co/kRtWU73fhr pic.twitter.com/5y0Tw4JaZ2