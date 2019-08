Dramma in Pennsylvania, Stati Uniti, dove cinque bambini sono morti a causa di un incendio scoppiato in un asilo. Le fiamme si sono sviluppate in una struttura della cittadina di Erie.

Cinque bimbi morti in un incendio

Le fiamme si sono sviluppate questa mattina intorno all’1:15 in una struttura adibita all’accoglienza di bambini. Al momento non sono chiare le dinamiche che hanno portato allo scoppio dell’incendio, quello che è certo è che ci sono vittime.

A dare l’annuncio è stato il capo dei vigili del fuoco di Erie, Guy Santone che ha reso noto che i piccoli deceduti hanno un’età compresa tra gli 8 mesi e i 7 anni.

Nell’incendio risulta ferita anche una donna che pare essere la titolare della struttura. La donna è stata trasportata in ospedale con gravi ustioni, anche una persona del vicinato è rimasta ferita.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni, seguiranno aggiornamenti.