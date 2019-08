Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa si è rivolto alla Capitaneria di Porto per denunciare un uomo che, lanciando una bottiglia d’acqua in mare, in un video si beffava della campagna ambientalista Plastic Free. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Getta una bottiglia di plastica in mare dalla sua barca: denunciato

La campagna Plastic free lanciata dal WWF che si pone l’obiettivo di ripulire le spiagge dai rifiuti che inquinano i mari provocando gravi danni alla flora e alla fauna marina. Così si è espresso il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa denunciando l’uomo e pubblicando il video in cui lancia la bottiglia di plastica in mare: “Nelle scorse ore, questa persona ha voluto esprimere sui social il suo modo di NON tutelare i mari, prendendo in giro la campagna #PlasticFree per la riduzione della plastica usa e getta e lanciando in mare un flacone in plastica, ridendo e scherzando.

Tra l’altro, in uno degli specchi di mare più belli d’Italia, antistante il parco del Cilento“.

Dopo aver messo in luce la gravità del suo gesto, il Ministro ha scritto: “Appena ho visto il video mi sono attivato con la Capitaneria di Porto (a cui vanno i miei ringraziamenti) e questa mattina questa persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica“.

Il video è stato segnalato al Ministro dal Consigliere Regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli.

