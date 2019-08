La Manica, barca si rovescia al largo: 3 bimbi morti

Un terribile incidente in barca si è svolto questo pomeriggio al largo di Coutanville, nella Manica, provocando la morte di tre bambini. La piccola barca su cui navigavano con altri 3 adulti si è rovesciata intrappolando i bambini nella cabina dell’imbarcazione e non lasciando loro scampo. Gli adulti sono invece stati scaraventati in acqua, dove sono stati recuperati salvi ma sotto shock dai soccorsi.

Tragico incidente in barca: morti i 3 bimbi a bordo

Non c’è stata speranza per i bambini di 6, 7 e 11 anni che questo pomeriggio sono rimasti intrappolati nella barca su cui stavano navigando al largo delle coste di Agon-Coutainville, in Francia.

Secondo quanto riportano le fonti francesi, i testimoni raccontano di aver visto la piccola imbarcazione rovesciarsi improvvisamente. Gli adulti a bordo, una coppia e una donna con i quali non sono chiari ancora i collegamenti con le piccole vittime, sono caduti violentemente in acqua ma recuperati dai mezzi di salvataggio con lievi ferite.

I bambini invece sono rimasti bloccati nella cabina della barca più tempo prima di essere trovati e trasportati a riva. Al momento dei soccorsi i piccoli erano già in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.

Ancora da chiarire il motivo dell’incidente

Al momento del rovesciamento della barca, le onde pare fossero alte almeno 2 metri.

Le autorità stanno cercando di capire le cause dell’incidente, anche France Bleu riporta che uno degli adulti avrebbe precisato ai soccorsi che l’imbarcazione si sarebbe rovesciata per un guasto al motore.