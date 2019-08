Un uomo è stato arrestato a Sydney, in Australia, dopo che aveva accoltellato una donna dentro a un albergo. Il ragazzo di circa 20 anni si è poi aggirato in strada armato di coltello e spaventando la popolazione.

Mentre il ragazzo si aggirava per la strada armato di coltello urlando, a fermarlo sono intervenuti i passanti che lo hanno fermato. La polizia ha poi fatto che l’uomo è stato arrestato e che fortunatamente la donna colpita è stata soccorsa e portata in ospedale dove si trova ricoverata. Le sue condizioni sono stabili.

Le indagini sono al momento in corso per capire cosa sia accaduto.

Intanto sui social è diventato virale il video che racconta quei momenti di panico in strada.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp