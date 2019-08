Gabriele Costanzo è innamorato: il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ha una nuova fidanzata, Francesca Quattrini, e non nasconde il suo amore: sui social i due appaiono già felici e sorridenti insieme.

La mamma però, è sempre la mamma e in molti si sono chiesti come Queen Mary abbia reagito al fidanzamento del suo unico figlio: la giovane fanciulla sarà piaciuta alla “suocera”?

Una mamma non impicciona

A indagare sull’argomento è stato il settimanale Di Più, che ha intervistato la conduttrice televisiva chiedendole cosa pensasse della “new entry” in famiglia. Maria De Filippi ha però spiegato di non essere una mamma particolarmente curiosa, per cui non ha fatto troppe domande sulla ragazza: “L’ho vista una sola volta.

Non sono una mamma impicciona […] Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei”.

Massima fiducia nei confronti del figlio, che può ovviamente scegliere di stare con chi gli pare: “Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi“.

Vacanze e relax in casa Costanzo

Gabriele Costanzo è ormai un adulto e non vive più con i suoi genitori, ma spesso è a cena da loro, come ha raccontato sua madre: “Qualunque cosa faccia al pomeriggio, torno ogni sera verso le 19, ceno con Maurizio e sto con lui per il resto della serata.

Non stiamo quasi mai soli, comunque: c’è Gabriele quando ci viene a trovare, ci sono mio fratello Giuseppe e sua moglie”.

Una routine quotidiana alla quale, prima del matrimonio, Maurizio Costanzo non era abituato. Il giornalista è stato per anni totalmente preso dal suo lavoro, tanto che, come racconta sua moglie, non andava neanche in vacanza: “Maurizio le vacanze non le faceva proprio: per lui esisteva solo il lavoro – ha raccontato al settimanale Di Più -.

La prima estate che abbiamo trascorso insieme, nel 1991, mi è toccato seguirlo freneticamente in giro per l’Italia perché lui portava il Maurizio Costanzo show in tournée di città in città”. Dall’anno successivo le cose sono cambiate, e Maria De Filippi ha cominciato a “insegnare” al marito i piaceri di qualche pausa vacanziera!