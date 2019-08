Elisa Isoardi si mostra sempre bella e sorridente sui social. Per il settimanale Diva e Donna però è tornata al passato, alla fine della storia con Matteo Salvini e alle cose che nel loro rapporto non andavano.

La fine della storia con Matteo Salvini

“Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso“, ha spiegato la conduttrice de La Prova del Cuoco. La loro relazione era stata molto chiacchierata, soprattutto perché entrambi sono personaggi molto in vista e anche molto occupati. “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi“, spiega infatti.

Già ai tempi la Isoardi aveva parlato della difficoltà di vedersi a causa degli impegni reciproci. E ancora: “Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa“, conclude.

Il futuro

Intanto Matteo Salvini ha trovato di nuovo l’amore con Francesca Verdini, ma la gelosia non tocca la conduttrice: “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso“. Poi strizza l’occhio al futuro: “Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me.

E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco“. Per ora però non c’è traccia dell’amore vero: “Magari l’avessi trovato!“