Giulia Salemi parla per apertamente, e per la prima volta, della sua rottura con Francesco Monte. La bella influencer spiega come ha vissuto quei momenti per lei terribili segnati dalle lacrime. Giulia ha confidato in un’intervista rilasciata al settimanale F di non aver mai pianto così tanto.

Ora i due hanno preso strade diverse, Francesco Monte impegnato in una relazione con la modella Isabella De Candia, mentre Giulia Salemi, che tempo fa aveva fatto preoccupare i fan per le sue condizioni fisiche post rottura, sembra ancora alla ricerca del vero amore.

“Non ci credeva come me”

Giulia Salemi svela che dietro la rottura con l’amato Francesco Monte non ci sono stati tradimenti o bugie.

In realtà è accaduto qualcosa che succede spesso e a qualsiasi coppia, uno dei due ci credeva più dell’altro.

La bella Giulia ha detto di aver versato lacrime su lacrime per la fine della sua storia con Francesco, quella è stata l’ultima volta che ha pianto, come lei stessa spiega: “Mi è capitato spesso” dice per pii svelare cos’è che l’ha distrutta al punto da spingersi ad allontanarsi da lui: “Che cosa mi ha ferito di più nei sentimenti? In amore ho messo tutta me stessa.

Ma il mio uomo non ci credeva come me”.

Lei single e lui impegnato

Giulia Salemi è al momento single, come lei stessa lascia intendere parlando di cosa si aspetta dal suo partner ideale: “Deve farmi sentire la migliore perché sono insicura. Ma un amore così non l’ho ancora trovato”. Smentita quindi la storia con Marco Cartasegna.

Procede invece la storia tra l’ex di Giulia Salemi, Francesco Monte e la modella Isabella De Candia. I due ormai fanno coppia fissa, anche la De Candia ha smentito le voci sul tradimento affermando con convinzione che sia lei sia Monte erano entrambi liberi quando si sono incontrati.