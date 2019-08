Scene di paura in pieno centro a Torino, dove 3 uomini a bordo di un furgone hanno caricato a bordo una donna strappandola a una camminata in centro. I testimoni hanno chiamato la polizia che ha cominciato un folle inseguimento tra le vie della città, bloccando la fuga degli uomini.

L’inseguimento della polizia a Torino

Avvertiti dai testimoni, gli agenti hanno inseguito e bloccato un furgone in corso Vinzaglio. A bordo tre uomini di nazionalità straniera e la donna che stavano probabilmente cercando di rapire. La donna era legata con delle fascette. Per ora non si sa molto di più.

Il racconto dei testimoni

Come riporta Ansa, un dipendente di una gelateria ha raccontato quanto accaduto in quei folli momenti: “Sono arrivati con un furgone nero in contromano.

La signora, sulla cinquantina, era a passeggio. È stata presa e caricata su un furgone. Urlava“. E ancora: “La donna si è messa a urlare mentre il suo accompagnatore è scappato. L’uomo che l’ha presa sembrava un buttafuori. Aveva il volto coperto da un passamontagna“.