Non deve essere una vita facile quella di Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia, sempre pronto all’azione. Più volte aggredito per le sue inchieste, il biker è molto amato dal pubblico per i rischiosi reportage. Questa volta sembra che si sia lanciato alla volta di un cane chiuso in balcone per salvarlo dal sole cocente.

Brumotti parte per salvare un cane

Vittorio Brumotti si stava godendo il suo periodo di vacanza quando, due giorni fa, il 14 agosto, è stato avvertito da alcune persone per un salvataggio in extremis. Alcuni cittadini di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, lo hanno contattato per segnalare la presenza di un cucciolo di labrador lasciato in balcone sotto al sole.

L’inviato di Striscia la Notizia, visto il suo grande amore per gli animali, non ha esitato nemmeno un momento ed è partito alla volta del comune ligure.

Il salvataggio documentato dall’inviato di Striscia

È stato lo stesso Vittorio Brumotti, tramite la sua pagina Instagram, a documentare il salvataggio del cane. Ha pubblicato una serie di foto che lo immortalano mentre si arrampica sul balcone e riesce ad arrivare al labrador. Le operazioni sono state coordinate dai Vigili del fuoco, che, insieme al biker, hanno aperto la serranda per far rientrare l’animale in casa.

Brumotti, a corredo delle immagini ha scritto una didascalia per spiegare quanto accaduto: “Oggi sono stato avvertito che vi era un bel cucciolone morbidoso abbandonato sul terrazzo di un appartamento a #borghettosantospirito con tanto di serranda chiusa, rimanendo al sole tutto il giorno!“. Ha continuato scrivendo: “Pronti via arrivano i rinforzi che apriranno il balcone per farlo rientrare in casa“. E, infine, ha concluso: “Ps la prossima faremo il contrario il proprietario fuori tutto il giorno e il cucciolone dentro al fresco!!!!!“.

I commenti al post

Il post dell’inviato di Striscia ha raccolto moltissimi commenti positivi, la maggior parte, e ringraziamenti da parte dei fan che hanno apprezzato il gesto.

Ma, tra le oltre 400 persone che hanno lasciato il proprio parere sotto le immagini dell’operazione, ce ne sono state alcune che non hanno gradito. Molti utenti hanno scritto commenti come: “Si vede benissimo che la serranda è aperta“, “Hai bisogno di pubblicità“, o ancora: “Scusate ma i vetri della porta finestra erano aperti!!! È evidente che il cane poteva entrare o uscire quindi presumo che l’acqua fosse dentro!!! Al massimo il cane lasciato solo può aver abbaiato infastidendo i vicini ed ecco la motivazione della chiamata..“. Qualcuno ha scritto: “A dire il vero non è stato abbandonato al sole sul balcone, ma che abbia ceduto il fermo della tapparella bloccando di fatto il cane sul balcone. Almeno questa è la versione della proprietaria, effettivamente guardando bene le foto non sembra per niente un cane maltrattato“.

Immagine in evidenza: Una delle foto del salvataggio in cui compaiono Vittorio Brumotti, i Vigili del fuoco e il labrador. Fonte: Vittorio Brumotti/Instagram