È morta Ida Colucci, aveva 58 anni. La giornalista ed ex direttrice del Tg2 era malata da tempo, rivela Ansa.

Chi era Ida Colucci

Una carriera dedicata al giornalismo. Ida Colucci era nata a Roma nel 1960, aveva iniziato a lavorare in Rai nel 1991 e dopo appena un anno era entrata nella redazione del Tg2. Prima di entrare in Rai aveva fatto esperienza in Asca, Nuova Ecologia, Legambiente. Da quando entra in Rai la sua carriera è stata costellata di successi: nel 2005 diventa inviata e vicedirettrice appena qualche anno dopo, nel 2009. Il direttore generale Antonio Campo Dall’Orto la propone come direttrice nell’agosto 2016 e così prende il posto di Marcello Masi.