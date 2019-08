L’Isola di Gran Canaria è distrutta da un incendio. Le fiamme hanno già divorato 3.400 ettari di terreno mentre 5mila persone sono state evacuate, tra queste ci sono anche alcuni turisti.

Incendio distrugge Gran Canaria

Angel Víctor Torres, presidente delle Canarie, ha spiegato questa notte durante l’ultima conferenza stampa che le fiamme sono ancora ”indomabili”, e che al momento l’incendio è ”impossibile da estinguere”. Al momento sono 800mila i litri di acqua versati nel tentativo di spegnere le fiamme, per ora senza successo. Al momento non si esclude che nelle prossime ore possano esserci nuove evacuazioni. ”Ho parlato con il ministro dell’Agricoltura Luis Planas, che verrà a Gran Canaria, e mi hanno anche chiamato il primo ministro di Spagna Pedro Sanchez e il re di Spagna”, ha aggiunto Torres per sottolineare come l’attenzione generale ora sia puntata sull’isola.

