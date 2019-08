Romina Power non smette di ricordare la figlia Ylenia sui social. Sono moltissimi i post che in questi anni ha pubblicato, foto e messaggi, dedicati alla figlia scomparsa il 31 dicembre del 1993.

Una bella foto

“La mia bellissima Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e piene di gioia“, sono queste le parole con cui Romina Power ricorda la figlia. Bella grande una foto dove insieme si mostrano sorridenti in costume mentre prendono il sole. Una scena familiare come tante, che per la Power è intrisa di bei ricordi.

Il ricordo di Cristel

Molte fonti, qualche mese fa, hanno riportato le parole di Cristel Carrisi sulla sorella.

Parlare di Ylenia è stato per lungo tempo impossibile: “Infilavo il dolore in un cassetto e pensavo che il tempo sarebbe stato il modo migliore per curare le ferite”, aveva spiegato lei, raccontando che non voleva mai parlare in pubblico della sorella. “Così guardavo avanti senza piangere, che per me era un modo per autocommiserarsi. Ma ho capito che mi sbagliavo”. Guardare i genitori cantare insieme però l’ha aiutata a “scardinare il cassetto blindato dei suoi sentimenti”.