Vincenzo Marturano è un ragazzo di 30 anni che vive a Napoli con i suoi genitori. Dal 9 agosto scorso non si hanno più sue notizie. I suoi familiari preoccupati hanno lanciato diversi appelli. Sembra che sia stato avvistato per l’ultima volta a Roma ma adesso non è più rintracciabile.

Vincenzo è uscito di casa e non è più tornato

È un 30enne di Pianura, in provincia di Napoli, dove vive con i genitori. Vincenzo Marturano è alto 1 metro e 70 cm e ha occhi e capelli castani. Venerdì scorso, 9 agosto, intorno alle 20:30, è uscito con la sua Fiat Punto Evo grigio scuro, targata EJ604VY, e non è più tornato a casa.

A renderlo noto è il sito del programma Chi l’ha visto?, al quale si sono rivolti i familiari preoccupati dal duraturo silenzio del ragazzo. Quel giorno indossava una maglietta grigia a maniche corte, dei pantaloni jeans corti con degli strappi e delle scarpe nere con lacci. Aveva, inoltre, con sé un borsello nero con la scritta “Gallery“.

L’appello della sorella del ragazzo scomparso

Dall’11 agosto il suo cellulare non è più raggiungibile, risulta spento. La sua auto non è stata ancora ritrovata e i parenti temono che possa trovarsi in difficoltà.

Per tale motivo hanno lanciato degli accorati appelli. La sorella, Maria, si è rivolta telefonicamente all’edizione romana del Corriere della Sera. Ha spiegato che Vincenzo “non si sarebbe mai allontanato per così tanti giorni senza dirci niente. Chiamava sempre mia madre. Siamo tutti in allarme, aiutateci“. E ha aggiunto: “Sono appena andata a parlare con i carabinieri: stanno indagando cercando di monitorare gli spostamenti del cellulare“. Infine ha ribadito il sentimento suo e dei genitori: “Siamo davvero in ansia: vi prego aiutateci“.

Avvistato a Roma per l’ultima volta

Quella sera del 9 agosto potrebbe essere uscito diretto a Roma.

Proprio dalla Capitale sono partite le indagini delle forze dell’ordine in quanto il ragazzo scomparso è stato avvistato lì per l’ultima volta. L’11 agosto sarebbe stato visto nella zona dell’Eur, al Parco del Ninfeo, e in quella di Ostia. In entrambe le aree i familiari hanno appeso dei volantini per trovarlo con le ultime foto postate sui social network dal ragazzo. Un selfie davanti al Colosseo, la stessa immagine utilizzata da Chi l’ha visto? e una in posa sulla scalinata di piazza di Spagna. A tal proposito la sorella ha commentato: “Avrà chiesto a qualche turista di scattarle. Era solo: era venuto a Roma per questioni di cuore” e ancora ha rivelato: “Ma non aveva fissato nessun appuntamento“. Infine, ha concluso dicendo: “Noi non sapevamo che fosse diretto nella Capitale: lo abbiamo visto in quelle foto dove è vestito come quando è uscito di casa“. I familiari hanno anche sporto denuncia ai carabinieri di Napoli che immediatamente si sono coordinati con i colleghi di Roma.

Sui social la voce si è sparsa velocemente e in molti si sono attivati per far circolare le foto di Vincenzo Marturano. Anche Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center ha lanciato un appello su Facebook in cui chiede notizie del 30enne.

Immagine in evidenza: Vincenzo Marturano davanti al Colosseo. Fonte: Marinella Marturano-cacciapuoti/Facebook