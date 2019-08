Alba Parietti non ci sta e con un lungo post se la prende con l’ex marito, Franco Oppini. La showgirl ricorda gli inizi della loro relazione e cerca di fare chiarezza su tutto quello che è successo.

La rabbia della Parietti

“Non è la prima volta e non ne capisco il motivo, essendo noi in ottimi rapporti, che tu, racconti l’inizio della nostra storia dicendo che arrivai a teatro, andammo a cena tu mi snobbasti , mi chiedesti di accompagnarti in albergo e io tipo grupie ti seguì“, attacca subito lei. “Per rispetto a nostro figlio , a mio padre che tu adoravi , a me trovo , che anche se tutto ciò fosse stato vero, 9 anni passati insieme ,una vita di rispetto reciproco, dovrebbero indurre chiunque dall’evitare simili poco verosimili ricostruzioni, perché ledono non solo la mia dignità ma anche la tua“, sottolinea la Parietti.

La sua verità

“Mi invitasti a Sassuolo dove iniziò la nostra storia. Tra passione e dolore perché tu lasciasti una ragazza con cui stavi da 15 anni. Venisti a conoscere i miei e gli annunciammo l’arrivo di Francesco e il nostro matrimonio dopo solo 3 mesi“, racconta lei ripercorrendo gli inizi della loro storia d’amore. “Non mi piace essere descritta come non sono mai stata ‘una facile‘“, sottolinea.

“Voi uomini siete fragili e avete l’ego poco strutturato. Ti perdono. Baci“, conclude.