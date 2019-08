C’è un coccodrillo a piede libero? Quello che si sa per certo è che dal circo di Sos Alinos è scomparso un coccodrillo: l’animale potrebbe essere fuggito oppure potrebbe essere stato rubato. Nel dubbio, l’amministrazione comunale ha avvertito la popolazione su Facebook.

L’allarme del Comune

“Ci comunicano che è stato denunciato il furto di un COCCODRILLO dal circo attualmente a Sos Alinos. Non potendo con certezza confermare il furto, si sta vagliando anche l’ipotesi della fuga dell’animale“, chiariscono dalla pagina Facebook. “Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione e segnalare ogni ipotetico avvistamento alle forze di polizia, tutte allertate“, concludono.

Qualcuno ironizza sulla possibilità di trovarsi faccia a faccia con un coccodrillo in Sardegna; qualcuno invece si preoccupa veramente e chiede se l’animale è “piccolo o grande”. I commenti che si concentrano sull’ironia sono quelli più apprezzati: “Il problema e’ che non lo si puo’ chiamare. Il coccodrillo come fa?“. Altri invece colgono l’occasione per attaccare il sistema del circo e soprattutto la condizione degli animali: “Se non si desse la possibilità di esibire spettacoli con animali forse ne guadagneremo tutti“.