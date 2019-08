Arianna David, ex Miss Italia, ha raccontato una vicenda drammatica della sua vita privata. In una toccante intervista ha spiegato della violenza fisica e psicologica subita dal suo ex compagno.

Il racconto di Arianna David

Arianna David è stata Miss Italia nel ’93 e ha partecipato anche all’Isola dei Famosi nel 2012. Durante gli anni è passata alle cronache anche per una triste vicenda di stalking. Il suo ex compagno, con il quale la David ha convissuto fino al 2014, l’ha tormentata psicologicamente e fisicamente. Adesso, in una toccante intervista rilasciata a Spy, l’ex Miss, ha voluto raccontare della sua sofferenza: “Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani: mi picchiava anche per strada, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi“.

La decisione di lasciare quel compagno violento

Per Arianna David il momento di chiudere quella relazione tormentata sarebbe arrivato quando l’ex ha tentato di farla investire con la macchina. Dopo l’episodio la donna avrebbe trovato il coraggio di lasciare quell’uomo così violento. “È arrivato a sequestrarmi in casa e ha tentato di investirmi“, ha confessato l’ex naufraga. La quale ha poi spiegato in che modo l’uomo avrebbe progettato l’incidente automobilistico: l’ex compagno avrebbe manomesso i tergicristalli della sua macchina in una giornata di forte pioggia.

Il periodo peggiore è passato

A seguito della fine della storia, l’ex compagno è diventato insistente e ha iniziato a perseguitarla. Non accettava la decisione presa dalla David e così sono iniziate decine di telefonate al giorno, messaggi con insulti, pedinamenti e pesanti minacce. L’uomo è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking nel 2015, come riporta Today.

Adesso Arianna David vive serenamente a fianco del suo attuale marito David Liccioli, con il quale si è sposata nel 2017. Con loro vivono anche i due figli dell’ex Miss, Tommaso e Gregorio, avuti da una precedente relazione.

Immagine in evidenza: Arianna David. Fonte: Instagram