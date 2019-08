Non poteva arrivare notizia più bella per la coppia formata da Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Uniti dall’amore e dalla passione per il tennis, i due campioni italiani hanno annunciato su Instagram la lieta notizia: presto la famiglia è destinata ad allargarsi, c’è un altro piccolo Fognini in dirittura d’arrivo!

Felicità per Fabio Fognini e Flavia Pennetta

L’11 giugno del 2016 la coppia di tennisti celebrava in Salento, precisamente nella Cattedrale di Ostuni, il loro fiabesco matrimonio. Un sodalizio amoroso e lavorativo suggellato presto dall’arrivo, nel maggio del 2017, del primo figlio, Federico. A distanza di pochi anni, la felicità raddoppia proprio come sono raddoppiati i loro successi sul campo da tennis.

La coppia, quanto mai affiatata e unita, ha deciso attraverso i propri canali social di annunciare al loro appassionato pubblico la felicissima notizia.

Dopo Federico, arriva un nuovo bimbo

Lo stesso scatto e la stessa didascalia apparsa sui profili Instagram sia di Fabio Fognini, sia di Flavia Pennetta. Nello scatto la coppia è immortalata mentre gioca complice e si diverte in piscina in compagnia del piccolo Federico, già cresciutissimo e con vistosi braccioli. Quello che però filtra con maggior interesse, è racchiuso in poche e semplici parole a didascalia dell’immagine: “In quattro sarà ancora più bello <3 #FFFF“.

Proprio così infatti, la coppia ha annunciato l’arrivo di un nuovo pargolo e quindi la gravidanza, la seconda, di Flavia Pennetta. Un altra “F”, possiamo immaginarsi, che andrà ad allargare il quadro di famiglia.

“In quattro sarà ancora più bello“

Immediatamente dopo, seguendo il fotoracconto, un secondo scatto e questa volta il piccolo Federico non c’è. Nell’obiettivo ci sono solamente Fognini e Pennetta, l’uno abbracciato all’altro in piscina e lo sguardo sorridente è rivolto a quella leggera rotondità ad altezza della pancia che affiora dall’acqua.

*immagine in alto: Fabio Fognini e Flavia Pennetta.

Fonte/Instagram Fabio Fognini (dimensioni modificate)