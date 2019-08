Mara Venier, in vista dell’agenda fitta d’impegni che già da settembre la farà correre da uno studio televisivo all’altro, si concede e gode le vacanze estive in quel di agosto. Vacanze calde per la conduttrice di Domenica In, in questi giorni a Santo Domingo in compagnia di tutta la sua “big family”.

Mara Venier rilassata a Santo Domingo

Su Instagram Mara Venier documenta i felici momenti che sta trascorrendo a Santo Domingo in compagnia dei suoi cari. Le foto di lei sorridente e baciata dal sole a Playa Minitas, a Casa de Campo. Ad immortalarla, il più delle volte, è il suo innamoratissimo Nicola Carraro, con lei a Santo Domingo.

E anche in costume, Mara Venier fa la sua bellissima figura mostrando un fisico invidiabile ma sopratutto una leggerezza e un sorriso che fanno davvero gola a molti.

“Vogliamo parlare della bellezza di mia moglie?”

A far perno sulla bellezza della Venier, è proprio lo stesso Carraro che postando una foto della moglie in costume sulla spiaggia così commenta: “Ma vogliamo parlare della bellezza di mia moglie?“. Ovviamente, nei commenti, si sprecano i commenti in favore del loro amore che lo suggellano.

Zia Mara sì, ma soprattutto “Nonna Mara”

La Repubblica Dominicana fa distendere i nervi e fa risplendere i capelli, questo è indubbio.

Dopo i primi giorni trascorsi come una “fuga d’amore in solitaria” in compagnia di Carraro, la coppia è stata raggiunta dal figlio Paolo e dalla sua compagna Valentina, la mamma dell’amatissimo nipote della Venier, il piccolo “Claudietto”.

E proprio il piccolo Claudietto, orgoglio di nonna Mara, è protagonista di numerosi scatti poi postati sui social. E non mancano nemmeno i video in cui nonna Mara si cimenta nelle vesti di ballerina: “ Le mie serate preferite… noi balliamo“.

*immagine in alto: Mara Venier. Fonte/Instagram Nicola Carraro (dimensioni modificate)