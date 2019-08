Il nome di Sara Affi Fella, bandito nell’entourage di Uomini&Donne, torna prepotentemente a galla con una richiesta che l’ex tronista nonché ex di Temptation Island rivolge proprio a Maria De Filippi, la persona che più di tutte si è sentita tradita da lei.

Sara Affi Fella, l’appello a Maria De Filippi

Aveva deciso col sorriso di sedersi sul trono di Uomini&Donne pur avendo indeciso di continuare, lontano dalla redazione, la sua relazione amorosa con Nicola Panico. Smascherata pubblicamente, Sara Affi Fella si vede costretta, con le spalle al muro, ad ammettere il misfatto non senza aver rinnegato tutto per lungo tempo.

Una storia di quelle entrare per diritto negli annali di Uomini&Donne, programma spesso messo a repentaglio dalla “disonestà” di alcuni partecipanti.

A volte ritornano

Da quel giorno, in cui Sara Affi Fella venne pubblicamente smascherata e cacciata dallo studio, Maria De Filippi per rispetto del suo lavoro e della redazione, non volle mai più aprire il discorso né spendere parola alcuna sulla questione, profondamente ferita e amareggiata. Ora, a distanza di ormai anni da quella brutta pagina nera di Uomini&Donne, Sara Affi Fella torna supplicante chiedendo perdono proprio a Maria De Filippi.

Le scuse alla De Filippi

Intervistata da Nuovo Tv, la Affi Fella chiede una possibilità a Maria De Filippi per poterle chiedere scusa per quanto inflitto a lei e ai suoi collaboratori: “Non ho avuto ancora l’occasione di incontrare Maria, ma mi piacerebbe avere modo di poterle chiedere scusa.

Purtroppo leggo ancora tanti commenti negativi sul mio conto – dichiara la Affi Fella – Per queste persone sono una donna pronta a tutto pur di avere successo. Invece io non mi venderei mai per diventare famosa. A Uomini&Donne ho fatto soltanto una stupidaggine, e ne ho pagato le conseguenze“. Non è detto che Maria De Filippi, particolarmente ferita dalla sua ex pupilla, le dia modo di scusarsi anche se pensando alla sua magnanimità è una prospettiva assolutamente possibile.

*immagine in alto: Sara Affi Fella. Fonte/Instagram Sara Affi Fella (dimensioni modificate)