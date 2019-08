Alessandro Greco si prepara ad affrontare una prova importante, quella alla conduzione di Miss Italia, storico programma condotto dall’indimenticato Fabrizio Frizzi. Il conduttore ha raccontato un po’ di sé in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Alessandro Greco torna in televisione

“La discontinuità, mio malgrado, contraddistingue sempre la mia attività professionale. Considero questa chiamata della Rai un’attestazione di stima“, spiega Greco riferendosi a questo nuovo incarico della Rai, la conduzione di Miss Italia. Il pubblico ha sempre mostrato il suo sostegno al conduttore seguendola in ogni nuova avventura televisiva: “Ogni volta che mi rintraccia da qualche parte il pubblico mi rinnova il suo affetto.

Sento di poter dire che il mio vero successo è questo. Le persone mi apprezzano per quello che sono, mi percepiscono come uno di loro. Io penso che il conduttore debba averte attitudini particolari, altrimenti non potrebbe fare questo mestiere, ma debba porgerle al pubblico con eleganza, e soprattutto, senza mettersi sul piedistallo. È questo che ci hanno insegnato i grandi maestri“.

Miss Italia dopo Fabrizio Frizzi

Per molti Miss Italia significa anche Fabrizio Frizzi. Il conduttore lo conosceva bene: “è stato il Cupido della mia storia d’amore. Ha visto nascere e crescere il mio rapporto con Beatrice e non ci ha mai fatto mancare una telefonata nei momenti importanti, come il matrimonio o la nascita di nostro figlio Lorenzo“, racconta.

“Poi è stato protagonista della mia vita professionale: nel 1989, quando ho fatto la mia prima cosa importante in tv, la finale di Castrocaro, lui era lì come conduttore. Devo avergli fatto una buona impressione perché tre anni dopo, mentre facevo il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri, fui mandato a fare il picchetto d’onore al suo matrimonio con Rita Dalla Chiesa, lui mi riconobbe e mi rivolse uno sguardo di profonda dolcezza“, ricorda ancora. Ora che raccoglie il testimone alla guida di Miss Italia dice: “Sono sicuro che abbia lavorato perché io fossi chiamato a Miss Italia, che lui ha condotto tante volte, e che sia felice di sapere che sarò su quel palco“.