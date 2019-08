Craig Warwick si trova in ospedale. A farlo sapere è lui stesso con un post su Instagram dove chiarisce di essere ricoverato all’ospedale di Giuseppe Fogliani di Milazzo, in provincia di Messina.

Il post di Craig Warwick

“Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi… pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo“, scrive Craig sui social. Nella foto postata si vede un letto d’ospedale e una flebo al braccio dell’ex concorrente de l’Isola dei Famosi.

I vip che sostengono Craig Warwick

Sono stati tantissimi i vip che hanno mostrato sui social il proprio sostegno a Craig Warwick.

“Oh mamma!! Craig” scrive Caterina Balivo aggiungendo un piccolo cuore di sostegno. “Tesoro mio cosa succede???”, chiede preoccupata la Cipriani, sulla stessa linea anche Elena Morali: “Amore che succede????“. Poi Maria Grazie Cucinotta, Marcello Cirillo e Deianira. Per il momento non sin sa cosa abbia l’ex naufrago, lui stesso non ha dato ulteriori informazioni e non ha risposto ai messaggi sotto il post, bisognerà quindi attendere per saperne di più sulle sue condizioni di salute.