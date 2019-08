La piccola Skyler Eva cresce e segue le orme di mamma Elisabetta Canalis. A dire il vero, la piccola Skyler sembra avere un futuro non tanto quanto show girl quanto più come truccatrice e c’è da dire che mamma Elisabetta è la cavia perfetta per cimentarsi in trucco e parrucco. Gli ultimi e recentissimi video pubblicati dalla Canalis su Instagram la riprendono insieme alla figlia intenta a truccarla: momenti esilaranti che strappano un sorrido.

Elisabetta Canalis e la sua personal makeup artist

Chissà che la piccola Skyler Eva non diventi un giorno la truccatrice a tutti gli effetti di mamma Elisabetta Canalis?

Intanto, le prove, sembrano essere soddisfacenti considerando la tenera età della piccola che alle barbie preferisce direttamente la mamma. “Tremate tutorial di makeup – chiosa divertita mamma Canalis su Instagram – The tutorial makeup artists don’t want you to see“. Un video divertentissimo quello che ha postato la Canalis che si è immortalata mentre la figlia la trucca con tanto di gestualità del tutto consone ad una truccatrice professionale.

Una truccatrice da far invidia alle amiche “vip”

Uno dei più bei smokey eyes della sua vita, sicuramente il più insolito e affettuoso. La prima a commentare particolarmente sorridente dopo aver visto i numerosi video postati dalla Canalis è l’amica Marcuzzi che così scrive: “No vabbé ma io la amoooo“.

Insomma, la piccola Skyler Eva sembra avere già anche seguito e una platea di amiche della mamma “vip” pronte a farsi truccare da lei. Tra loro anche Paola Barale, Tosca D’Aquino che le scrive “Stupenda“.

*immagine in alto: Elisabetta Canalis. Fonte/Instagram Elisabetta Canalis (dimensioni modificate)