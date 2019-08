Paola Ferrari ha deciso di pubblicare sui social una foto della figlia, Virginia. La conduttrice, 58 anni, non ha resistito all’idea di presentare la sua bella figlia avuta con Marco De Benedetti, imprenditore. Sui social i fan della Ferrari si sono subito lanciati in grandi complimenti, sia per la mamma che per la figlia, oltre al gioco delle somiglianze.

La foto della figlia di Paola Ferrari

“La mia Virginia“, scrive orgogliosa mamma Paola Ferrari su Instagram. Cuore di mamma, per preservare la privacy della figlia non la tagga, ma qualcosa della sua bambina sappiamo. Virginia è nata nel 1999, e ha un fratello maggiore, Alessandro.

Sotto la foto i commenti si sprecano: “Bellissima come sua madre“, scrive qualcuno, “Complimenti“, dice qualcun altro. “Tutta la mamma da giovane”, notano.

Il messaggio per Nadia Toffa

La morte di Nadia Toffa ha colpito tutto il mondo dello spettacolo e in moltissimi hanno affidato un ricordo della Iena ai social. Anche Paola Ferrari ha postato una foto della Toffa e le ha dedicato qualche parola proprio nel giorno in cui il mondo si svegliava scoprendo la terribile notizia della morte: “Mi sveglio con una notizia che non avrei mai mai mai voluto leggere. Ho sperato pianto è pregato per Lei.

La vita è ingiusta. Nadia doveva vivere“.