Una normale passeggiata in un parco cambia la giornata di una donna. Parliamo della 27enne Miranda Hollingshead del Texas che nutriva il sogno di visitare il Crater of Diamonds State Park nella Contea di Pike. Non aveva mai avuto il coraggio di farlo, ma alla fine la settimana scorsa ha preso la decisione di farlo; così insieme alla sua famiglia e al suo ragazzo ha preso l’iniziativa e sono partiti. Decisione a quanto pare azzeccata: ha trovato un diamante di 3,72 carati. Un diamante giallo che inaspettatamente ha cambiato la giornata alla fortunata avventuriera.

La scoperta inaspettata

La scoperta non è stata immediata.

Inizialmente infatti la ricerca è stata deludente e infruttuosa. La ragazza, passate ore nella sua ricerca disperata e senza aver trovato nulla, aveva deciso di rilassarsi all’ombra di un albero in cima a una piccola collina. Presa dall’insoddisfazione, aveva iniziato a guardare un video su YouTube sul “come trovare diamante”, quando all’improvviso un luccichio la colpisce. Subito, come riportato dall’Arkansas State Parks : “Ho stretto la mano per accertarmi di cosa fosse, l’ho raccolto e ho urlato a mia madre ‘Penso di averne preso uno!‘”. Parliamo di un diamante di 3,72 carati, che la donna ha deciso di chiamare “Caro Avenger” in onore della sua passione per i supereroi.

Il famoso “parco dei diamanti”

Il parco statale di Arkansas è un luogo accessibile a tutti pagando il biglietto ed è famoso per i ritrovamenti di diamanti. Da quando è diventato statale sono stati ritrovati ben 33.100 diamanti, di cui “lo zio Sam” nel 1972 di 40.23 carati che è considerato il più grande mai trovato negli Stati Uniti. In particolare, il diamante della donna sarebbe emerso a seguito delle recenti piogge.

Immagine in alto: Miranda Hollingshead. Fonte/Facebook The State Parks of Arkansas (dimensioni modificate)