Dopo averla vista ricoprire per tanti anni il ruolo di opinionista, Enrica Bonaccorti è pronta a tornare a vestire i panni di conduttrice con un programma quotidiano, che andrà in onda su TV8, dal titolo Ho qualcosa da dirti.

Il ritorno alla conduzione

Una nuova stagione televisiva piena di novità, quella che sta per iniziare. Tra queste, una delle più belle e apprezzate, vi è senz’ombra di dubbio il ritorno alla conduzione di Enrica Bonaccorti. Uno dei volti storici e più amati della TV nostrana, infatti, è pronta a prendere il timone di Ho qualcosa da dirti. Come è facile intuire dal nome, si tratta di un programma rivolto a tutte le persone che non sono riuscite a dire qualcosa di importante.

In particolare verranno raccontati i segreti dei vari protagonisti, che potranno finalmente rivelare aspetti che non hanno mai confessato prima.

Proprio per questo motivo la redazione del programma è alla ricerca di storie di persone che voglio finalmente rivelare i propri segreti. Per partecipare alla trasmissione, quindi, è possibile scrivere a redazione@hoqualcosadadirti.it.

La carriera di Enrica Bonaccorti

Un ritorno importante, quello di Enrica Bonaccorti, tutti ricordano quando 1992 conduceva Non è la Rai. Dopo aver iniziato la sua carriera alla Rai con Italia sera e Pronto, chi gioca?

, Enrica Bonaccorti è sbarcata successivamente a Mediaset. Proprio qui ha condotto programmi particolarmente seguiti, come Cari genitori, Non è la Rai, Vota la voce e Seratissima. Nel corso degli anni 2000 ha condotto Il mio migliore amico, programma domenicale dedicato al mondo degli animali. Proprio a questo periodo risale una piccola battuta d’arresto nella carriera della bravissima Enrica Bonaccorti, che nel corso degli ultimi anni ha svolto soprattutto il ruolo di opinionista.

A partire da settembre, però, potremo finalmente vedere Enrica Bonaccorti condurre un programma quotidiano tutto suo, aiutando le persone a dire qualcosa che non hanno mai detto prima.