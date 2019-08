Flora Canto, la bellissima compagna di Enrico Brignano, ha fatto spaventare in fan con il suo ultimo post. In realtà le sue parole lasciano intendere che, nonostante i 10 giorni passati in ospedale, tutto sia andato per il meglio. Adesso l’ex tronista di Uomini e Donne deve pensare solo a riposare e vuole trascorrere questo tempo con la propria famiglia.

Flora Canto in ospedale

Cosa sia successo a Flora Canto rimane un mistero per ora, sicuramente ha subito un’operazione che è andata bene. Anche se il periodo in ospedale è stato pesante e duro sembra che sia passato. Su Instagram, la compagna di Enrico Brignano ha pubblicato un post con una foto che la ritrae in un letto d’ospedale però sorridente.

E c’è un motivo: “Oggi è una bella giornata. Dopo 10 giorni..finalmente si esce“, ha esordito la Canto. Poi ha scritto di quanto siano stati difficoltosi questi giorni: “È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, GRAZIE A DIO. Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi“.

I ringraziamenti al dottore che l’ha seguita e al suo amato Enrico Brignano

Il post di Flora Canto continua con dei ringraziamenti speciali: “Vorrei ringraziare pubblicamente il prof. BRACCI per l’amore e la pazienza con cui mi ha curato, tutti gli infermieri e infermiere che mi hanno accudito nel migliore dei modi, la mia dolce famiglia che mi è stata vicino e soprattutto la mia dolce metà..che ha cercato di starmi accanto Pur compensando la mia assenza a casa.

Ti amo..“. Le sue parole sono state commentate da molti fan in ansia per la sua salute con frasi come: “Buona guarigione” e “Rimettiti presto in forma“. Enrico Brignano ha voluto farle sentire la sua vicinanza anche attraverso il social e ha risposto: “Ti amo anche io, sono sempre accanto a te“.

Un’altra follower, probabilmente una delle infermiere che si è presa cura di Flora, le ha scritto: “Grande Flora! Sono Giorgia, l’infermiera. La vita purtroppo è fatta di ostacoli ma tu sei riuscita con il coraggio e la dolcezza che ti contraddistinguono a superare anche questo. Sei davvero una bella persona. Ti auguro buona fortuna per la tua esperienza lavorativa di settembre e per tutto il resto!“. La Canto, piena di gratitudine ma anche con un po’ di umorismo, ha risposto a Giorgia: “Ciao Giorgia!!!!!grazie ancora di tutto. La dolcezza è stata la vostra! A Settembre torno a salutarvi e ci scateniamo con camomilla e fette biscottate a gogo..offro io!!! Un bacio grande!“.

Il riposo prima di ripartire per la nuova stagione televisiva

Infine, la compagna di Brignano ha concluso dicendo: “Ed ora tanto riposo per cercare di arrivare al meglio all’esperienza lavorativa che mi aspetta a Settembre. Quindi devo recuperare velocemente! se dovessi stonare in diretta non me ne vogliate.. Ed ora finalmente mi godo la mia topolina… senza dubbio la mia migliore cura. Buona vita a tutti“. Sì perché a settembre, appunto, sarà impegnata come concorrente al programma Tale e Quale Show. Sicuramente un po’ di coccole da parte della sua famiglia e della piccola Martina, la figlia avuta da Enrico Brignano, la rimetteranno in forma. Intanto ieri, il comico ha pubblicato una foto con una dolcissima didascalia, probabilmente per festeggiare il ritorno della compagna a casa.

Immagine in evidenza: Enrico Brignano e Flora Canto. Fonte: Flora Canto/Instagram